Tri týždne pred voľbami sa zodpovedne správajú len Kiska a Sulík

Sulík zorganizoval stretnutie lídrov opozície, prišiel len Kiska. Richard Sulík a Andrej Kiska vyzvali opozíciu, aby ukázali, že vedia spolupracovať. Predsedovia strán SaS Richard Sulík a Za ľudí Andrej Kiska vyzvali predstaviteľov demokratickej opozície, aby si neposielali odkazy cez médiá a dali jasný signál o tom, že dokážu po voľbách vytvoriť stabilnú vládu. Obaja lídri to zdôraznili po utorkovom stretnutí, na ktorom rokovali o pietnej spomienke na bratislavskom Námestí SNP v deň výročia, 21. februára, vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dodali, že na spomienke sa zúčastnia aj rodiča zavraždených. "Hlavný dôvod, prečo sa rodičia obetí pridali, je, že aj oni vnímajú to, že situácia, ktorá je na Slovensku s takými hroznými následkami, ako je dvojnásobná úkladná vražda, dokážu zmeniť iba politici. Iba slušná pravicová vláda dokáže zmeniť tento stav," skonštatoval Sulík na utorkovej tlačovej konferencii. Kiska zdôraznil potrebu súdržnosti opozície, aby vyslali jasný signál verejnosti, že sú pripravení vytvoriť stabilnú vládu po voľbách. "Je úlohou demokratickej opozície, aby sme pomohli túto krajinu vrátiť slušným ľuďom," zdôraznil Kiska. Zároveň vyzval lídrov demokratickej opozície, aby si neposielali výzvy cez médiá. "Aby sme mysleli na to, čo slušní ľudia v krajine očakávajú - že sme pripravení bok po boku vytvoriť stabilnú vládu," zdôraznil.