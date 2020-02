Kotleba v spoločnosti falšovateľov Kočnera a Ruska: Škola spochybňuje detský...

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Škola spochybňuje detský ďakovný list, ktorý šíria kotlebovci. Zamestnanci školy reagujú na pochybný rukou písaný ďakovný list predsedovi ĽSNS. "Milý pán Predseda Ľudovej Strany Naše Slovensko... My deti slovenského národa sa Vám chceme poďakovať za Vašu celoživotnú obetavosť...," takto začína rukou písaný ďakovný list Marianovi Kotlebovi, za to, že ich „postil svojou návštevou v Zuberci". Pod listom je uvedený ako autor „deti zo Zuberca.“ List už na prvý pohľad nie je písaný písmom, ako v súčasnosti píšu žiaci základnej školy. Zverejnil ho medzi prvými Ľubomír Mesík, ktorý sa hlási ku kotlebovcom, a od neho ho šíria ďalšie stránky a skupiny hlasiace sa k ĽSNS. Na list, ktorý sa šíri na facebooku už ako virál a za pár hodín má tisícky zdieľaní, dnes oficiálne reagovali zamestnanci ZŠ a MŠ v Zuberci. V stanovisku, sa od listu dištancujú. Vyslovili nad ním rozhorčenie a aj pochybnosti nad jeho pravosťou. Stanovisko zamestnancov ZŠ a MŠ v Zuberec: Vážení rodičia a verejnosť, cez sociálne siete sa v dňa 6. februára začala šíriť informácia o ďakovnom liste detí zo Zuberca predsedovi ĽSNS, ktorý robil predvolebnú akciu aj v našej obci Zuberec. Chceme Vás ubezpečiť, že z našej strany nebola vyvíjaná žiadna iniciatíva, aktivita a propagácia v tejto veci, s listom sa nestotožňujeme a sme z toho rozhorčení. Pripomínam, že činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia na pôde školy je v súčasnosti v zmysle školského zákona zakázaná. Naša škola si dáva pozor a vyhýba sa akejkoľvek manipulácii detí či podsúvaniu ideológie rozličných strán. Okrem toho, že štylizácia textu nezodpovedá úrovni žiaka základnej školy, pohľad na písmo dáva najavo, že je to písmo staršieho človeka.