Fero Múčka. Zástupca eseťákov: Budeme vás žalovať

poslal(a): ficopada , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 13 hod.

google.com

Závažnosť Sklenkových slov o ovplyvňovaní sudcov v prípade Carlton zvyšuje aj to, že on nebol jediný z justície, kto Kočnera informoval o vplyve na sudcov. Ďalším zdrojom informácií bola vtedajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská a ich informácie sa zhodujú. Keď sa Kočner Jankovskej pýta na to, kto ovláda senát rozhodujúci vo veci Carlton, Jankovská mu obratom napíše: „Pokial viem tak pomstitel mal vplyv. Moja posledná info bola, že E požiadali pomstitela o pomoc.“ Pomstiteľ je prezývka pre osobu, ktorú inde označujú piktogramom mimozemšťana alebo ako Zoro (preto prebratá filmová prezývka Zoro – pomstiteľ). Vyššie sme citovali Kočnerovu správu, kde hovorí Sklenkovi, že Zoro sa postavil na stranu eseťákov. Krátku konverzáciu na túto tému vedie Kočner aj s kontaktom zapísaným v Threeme ako Matúš Bološ. Kočner otvoril túto tému slovami „Zoro tam už tvrdo pracuje“ a Bološ odpovedá informáciou: „Sú dosť podľa mňa ďaleko pred Erikom.“ V tejto veci sme kontaktovali advokáta Matúša Bološa, keďže by mohlo ísť o neho. Na naše otázky k autorstvu, zmyslu a pôvodu týchto informácií neodpovedal. Zástupca eseťákov: Budeme vás žalovať Postoj sa na tvrdenia sudcu Sklenku pýtal opakovane samotného Sklenku, a to už aj v októbri minulého roka. Ten však neodpovedal a nekomunikoval ani s ďalšími médiami, ktoré ho kontaktovali v iných prípadoch. Grund a Hrubý odpovedali len prostredníctvom právneho zástupcu, advokátskej kancelárie Relevans. Tá úvodom listu požiadala Postoj o formálne ospravedlnenie už za to, že Postoj vôbec preveroval skutkové tvrdenia uvedené sudcom Sklenkom v Threeme. Tiež pohrozila podniknutím ďalších krokov v prípade zverejňovania tejto časti Threemy, hoci objasňovanie podozrení z korupcie v justícii je mimoriadnym verejným záujmom. A za objasňovania prípadov justičnej korupcie cez Threemu ocenili činnosť médií aj špičky slovenského súdnictva.