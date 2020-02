Progresívna slepá ulička: Začína to pripomínať weimarské Nemecko

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Prečo by sa zvyšok opozície mal od akcií PS/Spolu radšej držať bokom. Stačilo málo a koalícia PS/Spolu významne zmenila svoje vyžarovanie. Kým ešte pred pár týždňami pôsobili ako síce jasne ideologicky vyhranená, ale predsa len strana s dôrazom na odborníkov a kompetentnosť, dnes začínajú čoraz viac pripomínať pouličných aktivistov. Niežeby konflikt nepatril do politiky. Naopak, je jej súčasťou. Len keď sa v takejto forme ťahá na ulicu, je to vždy tanec na tenkom ľade. Na snahe ukázať, že tých, ktorým sa Kotleba protiví, je veľa, nie je, samozrejme, nič zlé. Keď sa však kontramítingy zvolávajú na ten istý čas a miesto ako zhromaždenia ĽSNS, znamená to síce zaručený mediálny zásah, ale naozaj to už trochu začína pripomínať weimarské Nemecko. Priťahuje to ešte viac radikálov a konfrontácia visí vo vzduchu. Kľúčovou otázkou v súvislosti s touto progresívnou mobilizáciou („Poďme do nich“), na ktorú naskakujú už aj iné strany (Za ľudí, KDH), je však to, či má z pohľadu volebného výsledku aj nejaký užitočný efekt. Oslabuje to ĽSNS? Posilňuje to demokratickú opozíciu a zvyšuje jej šancu zostaviť funkčnú vládu? Poďme teda k oslabeniu Kotlebu. Tu si treba otvorene povedať, že to vyzerá skôr tak, akoby progresívcom rastúca ĽSNS vyhovovala a jej vzostup sa rozhodli využiť na mobilizáciu svojich voličov. Keď prieskumy začali koncom minulého a začiatkom tohto roku signalizovať, že preferencie PS/Spolu klesajú, strana vytiahla strašenie Kotlebom. Potom je tu otázka, či takýto typ kampane pomáha demokratickej opozícii ako celku. To znamená, či takto dokáže zvýšiť svoj súhrnný volebný zisk. Politické výstrednosti Igora Matoviča vyznievajú totiž v porovnaní s aktuálnymi kampaňovými aktivitami PS/Spolu priam štátotvorne a ide z nich aspoň nejaká linka k reálnym problémom ľudí. Ak ostatné týždne kampane priniesli nejaký bod zlomu, tak je to, že predstava Igora Matoviča v úlohe zostavovateľa budúcej vlády už vôbec nevyzerá ako utópia. To, že PS/Spolu robia hlavnú tému predvolebnej kampane z pouličnej konfrontácie s extrémistami, je slepá ulička, od ktorej by sa lídri ostatných opozičných strán mali držať čo najďalej.