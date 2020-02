B,Kačáni: Chcete bývať dostupnejšie a lacnejšie, máme riešenie

poslal(a): dali111 , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 13 hod.

Ako ste si asi všimli, téma bývania sa stala pomerne často omieľanou v predvolebnej kampani a to spôsobilo, že sa populisti začali množiť ako vši v kožuchu psa. Multiocko sľubuje 300.000 nájomných bytov za 200 evri mesačne, iný zase tiež tisícky nájomných bytov a hlúposti obdobného rangu vytryskujú ako z artézskej studne. Koho to zaujíma, dal som zopár faktov o bývaní a možnostiach riešenia dostupnosti bývania dokopy tak, aby to malo hlavu a pätu