Fake-news na titulnej strane, Hríbom otrávené

Mária Šofranko poskytla ešte pred Vianocami svoj iba 2.veľký rozhovor v živote časopisu .týždeň. Ten som čítala len niekoľko hodín po zverejnení na webe. Bol ešte čerstvý a chrumkavý. Chrumkavý asi až moc, lebo som si na ňom takmer zuby vylámala. Normálne sa mi až rozum zastával, ako môže jeden profesionál klásť také nezmyselné otázky… vlastne ani nie otázky, ale sugestívne až manipulatívne vety oznamovacie. p.Jeseňák: "Igor Matovič vás na tlačovke predstavil ako jednotku na kandidátke hnutia a potom asi 10 minút rečnil a vy ste len stáli za jeho chrbtom. Nevadilo vám to?" M.Šofranko: "Čo som mala urobiť?" (Pozn.: Spomínaných „asi 10 minút“ z úst pána redaktora trvalo v skutočnosti rovných 96 sekúnd, počas ktorých Igor Máriu novinárom ešte stále predstavoval. Mária nestála za chrbtom ale po boku Igora.) p.Jeseňák: "To neviem, pýtam sa len, či vám to nevadilo?" Mária Šofranko: "Pána Matoviča beriem takého, aký je. Buď ľudí beriem so všetkými kladnými aj zápornými stránkami, alebo nie. Keď sa Igor Matovič rozrečnil, tak som ho nechala." p.Jeseňák: "Nebolo to voči vám neúctivé?" Mária Šofranko: "Áno, ale asi sa nechal uniesť." (Pozn.: Čo presne malo byť voči Marii neúctivé? Tých „asi 10 minút“, ktoré sa nikdy neudiali, alebo tých skutočných 96 sekúnd, počas ktorých Igor ešte stále Máriu bližšie predstavoval?) … a to bol ešte len začiatok dlhého rozhovoru s p.Jeseňákom! Ďalej sa k nemu už nemá zmysel vracať, nech odpočíva v pokoji. V zberných surovinách… To si, žiaľ, neuvedomila novinárka Lucia Praus, ktorá ho po šiestich týždňoch vytiahla na svetlo sveta. Keď na základe práve toho prapodivného rozhovoru pre .týždeň vyfabrikovala pokus o šokujúci HOAX resp. FAKE NEWS. V tzv. mienkotvornom denníku SME a na 2.najčítanejšom spravodajskom webe sme.sk podsúva domnienku, že Mária Šofranko sa neukazuje na verejnosti kvôli osobným nezhodám s Igorom. To si nikto z redakcie SME (editor, korektor, šéfredaktorka) v rozhovore pre .týždeň nevšimol do oči bijúce manipulatívne otázky?... Namiesto toho sa ich vlastný článok úporne snaží podčiarknuť neexistujúci konflikt medzi našou jednotkou a 150-kou na kandidátke. Konflikt, ktorého zdanie ten rozhovor mal akože vyvolať. Na titulnej strane tlačenej verzie SME svietil pri tom článku titulok: ODCHÁDZA ŽENA Z ČELA OĽANO. (slušne vychovaný bulvárny novinár by dopísal aspoň ten otáznik…) ...... (pokrač.článku -> klik na nadpis)