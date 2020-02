Obludné rozmery justičnej mafie: Depozity, úplatky, predávanie rozsudkov

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 15 hod.

aktuality.sk

Sudca z Kočnerovej kauzy: Z nášho súdu odišlo echo, že po zmenky si prídu policajti. Kto alebo čo je pre vás najväčším sklamaním z doterajších výsledkov operácie „Hmla“? Koho považujete za najväčšiu hanbu justície? Nepoviem konkrétne. Sú to všetci tí, ktorí berú úplatky, depozity, predávajú svoje rozsudky a ktorí sa dohadujú so stranou, ako majú rozhodnúť. To je najväčšia hanba justície. Je úplne jedno, či niekto písal deväťtisíc správ alebo je najnižší článok v reťazci. Keď niekto takto funguje, má to ako modus vivendi na dennej báze, že kto aký depozit zloží, tak to je úplne zle. Čiže najviac ste znechutený zo sudcov Sklenku a Jankovskej? Myslím, že je ich tam výrazne viac. Týmto osobám sa venujú podrobnejšie, ale je ich viac.