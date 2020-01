Takto prelievali peniaze z emisného kšeftu: Slovensko prišlo o 47 miliónov eur

poslal(a): matiko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 3 hod.

„Teplý vzduch“ sme predali len za 5,05 eura za tonu a získali sme vyše 45 miliónov eur, kým naši susedia za tonu získali o polovicu viac. Kupcom bola americká spoločnosť Interblue Group, ktorá sídlila v obyčajnej garáži. Vtedajší premiér Fico síce odvolal dvoch ministrov životného prostredia, verejnosť sa však skutočnú pravdu o tom, kto sa na obchode nabalil, nikdy nedozvedela. Spochybňoval, či vôbec nejaký zoznam existuje. A on skutočne existuje! Zoznam ľudí a firiem, ktorí sa nabalili na emisnom kšefte, bol roky tajomstvom. Nový Čas už v roku 2010 získal organigram, ktorý popisoval tok peňazí o obchode s emisnými povolenkami, no jeho pravosť vtedy nikto nepotvrdil. Nachádzajú sa v ňom mená ľudí a firiem po celom svete, ktorým na účty pritiekli peniaze z tohto kšeftu. Viac než 13 miliónov malo dokonca skončiť i na Slovensku. Ďalšie peniaze skončili na účtoch firiem v daňových rajoch, za ktorými mali byť opäť ľudia zo Slovenska, ale napríklad aj z Česka. Polícia v januári potvrdila, že existuje zoznam osôb, ktoré na emisnom škandále profitovali. Premiér Robert Fico však popieral, že by vláda takýmto dokumentom disponovala. Generálna prokuratúra nakoniec zoznam ľudí a firiem, ktoré získali peniaze z Interblue Group, zverejnila. Horná časť popisuje tok peňazí z japonskej spoločnosti do Interblue Group. To sa udialo len deň predtým, než táto garážová firma kúpila od Slovenska emisné povolenky. Zaplatila za ne však o 47 miliónov € menej, než jej poslali Japonci. To bol jej čistý zisk! Tieto peniaze sa následne rozkotúľali po celom svete. To znázorňuje spodná časť celého grafu. V ňom sú popísané nielen firmy, ktoré na kšefte profitovali, ale aj ľudia, ktorí za nimi v tom čase stáli a banky, v ktorých mali účty. Vlastnícke vzťahy vo firme Interblue Group sa však postupne menili. „Organigram má veľké indície dôveryhodnosti, lebo popisuje konkrétne bankové operácie, ktoré sú ľahko verifikovateľné a používa terminológiu švajčiarskej právnej úpravy boja proti praniu špinavých peňazí,“