Čaputová si navliekla volebné tričko PS, poškodila Kisku a nahrala na smeč Ficovi

Ak bude Kiska obžalovaný, Čaputová ho za premiéra nevymenuje. Hoci podľa aktuálnych preferencií by predseda Za ľudí Andrej Kiska mohol pomýšľať na premiérske kreslo, stopnúť by ho mohli nielen samotné výsledky volieb, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Kiska je totiž aktuálne obvinený kvôli financovaniu ešte svojej prezidentskej kampane. Hlava štátu v relácii Na telo preto svojmu predchodcovi vyslalala jasný signál: "Nepovažovala by som to za vhodné v prípade, že by to postúpilo napríklad do štádia obžaloby," poznamenala s tým, že to platí nielen pre šéfa Za ľudí, ale akéhokoľvek politika, ktorý by sa ocitol v podobnej situácii. Podobné slová pritom prezidentka zvolila aj pri otázke, či by strana Za ľudí mala obsadiť post ministra vnútra v prípade, že by bol Kiska obžalovaný. "Nepovažovala by som to za šťastné".