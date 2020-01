Na trestnej lavici sedí Kočner, hráč 2.ligy... a 1.liga nehrala?

poslal(a): MartinFotoPotocny , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

mbenova.blog.pravda.sk

Mária Benová: Kočner sa síce dve dekády rád pohyboval medzi „smotánkou“, 6 rokov bol v Bonaparte najbližším susedom premiéra Fica, v pracovni gen.prokurátora Dobroslava Trnku sa cítil ako ryba vo vode, u Kmotríka v TA3 si vybavoval vlastné tlačovky… no predsa sa nikdy nedostal do mafiánskej 1.ligy. Vieme to o.i. aj z uniknutej komunikácie Threema v miestach, kde si Kočner sám píše s Norbertom Bödörom, alebo kde spomína Fica, Kaliňáka, Haščáka či Zoroslava Kollára . . . (pokrač.článku od polovice) . . . Prvoligisti sa Kočnerovho trezoru oprávnene obávali, to sedí. Len vďaka „trezoru“ dokázali dlhé roky trpieť jeho nápady, nálady a podrazy, to sedí… Ale čo sa vlastne stalo v októbri 2018? Keď obávané Kočnerove materiály skončili po domovej prehliadke na polícii? To sa pánom prvoligistom odrazu uľavilo? Ubehlo odvtedy dlhých 15 mesiacov a o 1.lige sú všetci TICHO. Je to ticho pred búrkou, alebo už po búrke, ktorá nás tesne obišla? A predovšetkým ich? ...