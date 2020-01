B.Kačáni: Rodina to riadne prepískla

poslal(a): MartinFotoPotocny , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 5 hod.

dennikn.sk

Minulú nedeľu som chvíľu počúval predvolebné kortešačky pána Kollára, najväčšieho zástancu tradičnej rodiny. Zrazu sa mi zamarí, že som počul, že chce postaviť 300.000 nájomných bytov. S garantovaným nájomným do 200 evri. Stuhol som ako bedňa gitu, že čo prosím? To som asi zle počul, veď s takouto hlúposťou by ani snáď smeráci nevybehli. Na 2.deň som to ale pozrel z archívu, že čo to vlastne povedal. A naozaj, bolo to tam, Boris Kollár sľubuje postaviť 300.000 nájomných bytov. Neviem, či viete, ale pred rokom som zobral robotu na mestskom úrade v Stupave a vediem oddelenie, ktoré ma na starosti výstavbu, investície, územný plán a životné prostredie. Je teda predpoklad, že niečo o tom už viem...