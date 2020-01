Nový Smer je horší, ako ten starý: Pellegrini, premiér SAD Zvolen

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 7 hod.

Adrián POLÓNY, ktorý ovláda SAD Zvolen je dlhoročným osobným priateľom Petra PELLEGRINIHO. To pán premiér v bojovnom prejave nevyberavo útočiac na Luntera na tlačovke nespomenul. Vyrastali spolu na jednom dvore a v okolitých uličkách, drali rovnaké lavice a ich priateľstvo pretrvalo aj v dospelom veku. So stúpajúcim vplyvom nádejného politika SMERU rástla aj POLÓNYHO ochota vytvoriť pre jemu blízkych ľudí priestor na realizáciu v niektorých firmách, ktoré ovládal. Najvýznamnejšou z nich je práve zvolenský autodopravca. PELLEGRINI klame, keď tvrdí, že na rozhodovanie dopravcu nemá žiaden dosah. Stačilo zodvihnúť telefón a dohovoriť nenásytnému kamarátovi. Ale to by nesmel mať v celej veci vlastný záujem. Ten totiž v SAD Zvolen zastupuje Miroslav ČELLÁR. 36 ročný talentovaný mladý muž, ktorému sa v živote nesmierne darí. Aktuálne podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, predtým asistent LAŠŠÁKOVEJ, ale aj Maznáka, a.k.a JUDr. Martina GLVÁČA. Predovšetkým však asistent Petra PELLEGRINIHO, podľa životopisu doposiaľ slobodný rovnako, ako pán premiér, nakoľko Slovensko vďaka SMERU raziacemu "tradičné hodnoty" neumožňuje iné manželstvo, ako to medzi mužom a ženou. Priateľstvo však prekoná všetky prekážky. Čellár dokonca prostredníctvom firmy PT GROUP s.r.o. zabezpečuje pre PELLEGRINIHO a SAD Zvolen silné mediálne krytie prostredníctvom stránky bystricoviny.sk, ktorá budiac dojem neutrálneho spravodajského portálu nekompromisne pretláča v tendenčných článkoch záujmy dopravcu. Čellár ale pomohol riešiť napríklad aj drobnú patáliu s bytom, ktorá sa na PELLEGRINIHO hlavu zosypala krátko po nástupe do funkcie premiéra. Odporní a zvedaví novinári zistili, že na luxusný byt, ktorý si potichu kúpil za 410 tisíc Eur nemohol zo svojich príjmov žiadnym spôsobom zarobiť a chýbalo mu nejakých sto tisíc, ktorých pôvod nevedel preukázať.