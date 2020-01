Dôchodcovia živoria: Kamarát expremiéra Fica Miroslav Výboh si užíva v Monaku

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 22 hod.

cas.sk

Príchod jari vítal na Francúzskej riviére?! Zbrojársky magnát, úspešný biznismen s nehnuteľnosťami a kamarát expremiéra Roberta Fica Miroslav Výboh si zrejme užíva v slnečnom Monaku, ktoré zastupuje na Slovensku ako honorárny konzul. Po uliciach európskeho hlavného mesta hazardu sa mal Výboh rozvážať v novom luxusnom fáre. Fotografia má známeho podnikateľa Miroslava Výboha zachytávať, ako šoféruje po monackých cestách veľký mercedes. A nie hocijaký, ale v špeciálnej výbave. Na fotografii vidieť, ako Výboh sedí za volantom. Luxusný strieborný Mercedes Brabus, ktorého cena sa šplhá nad 300-tisíc eur, mal ešte zapísaný na prevozných slovenských značkách. Bývalý obchodník so zbraňami sa preslávil cez spoločnosť Willing, ktorá zarábala milióny na servise ruských stíhačiek. S premiérom Robertom Ficom ich spája dlhoročné priateľstvo, ktoré politik priznal. Neoficiálne sa Výboh spomína aj ako jeden zo sponzorov strany Smer. Oficiálne v zbrojárskom biznise už nepôsobí a v posledných rokoch presedlal na nehnuteľnosti. Do portfólia jemu blízkych firiem patria viaceré budovy na lukratívnych adresách v centre Bratislavy. Takmer všetky jeho spoločnosti teraz oficiálne riadi jeho syn Matúš. V posledných mesiacoch sa riešilo, do akej miery má Výboh vplyv na chod známeho stavbárskeho gigantu Doprastav. Medzi stavebníkmi mali po zverejnení oficiálnych mien podnikateľov kolovať šumy, že za Doprastavom je práve Výboh.