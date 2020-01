Vdova po džihádistovi položila nórsku vládu

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 1 hod. 40 min.

Repatriácia rodinných príslušníkov bojovníkov Islamského štátu spôsobuje v Európe prvé vnútropolitické problémy. Severská krajina čelí netradičnej politickej kríze. Nórska vládna koalícia sa rozpadla po tom, čo kabinet rozhodol priviesť do krajiny ženu zo Sýrie, ktorá je podozrivá z príslušnosti k Islamskému štátu. Vládu opustila Strana pokroku, druhá najväčšia strana štvorkoalície, na protest proti rozhodnutiu prijať ženu, ktorá v čase sýrskej občianskej vojny prepadla myšlienke žiť v kalifáte. Nórska premiérka Erna Solbergová z Konzervatívnej strany tak v pondelok stratila kľúčového koaličného partnera, s ktorým vládla šesť a pol roka. Pád nórskej vlády má však celoeurópsky presah a naznačuje, že problém repatriácie bude v budúcnosti ešte témou. ..Nórska skúsenosť neponúka riešenie do budúcnosti Hoci väčšina politikov a expertov súhlasí s tým, že repatriácia európskych džihádistov by bola oveľa bezpečnejšia než ich ponechanie v zle chránených väzniciach na nestabilnom území, obhajovanie podobného prístupu sa rovná politickej samovražde. Z takýchto vlád by sa stal relatívne ľahký cieľ pre krajne pravicové a populistické politické hnutia. Verejná mienka a spomienky na nedávne teroristické útoky v Belgicku, Francúzsku, Nemecku či Spojenom kráľovstve sú stále živé. Osud tisícov podozrivých islamistov, zadržiavaných po páde Islamského štátu, je tak viac než nejasný. Európa sa zdráha prijať späť nielen zahraničných bojovníkov, ale aj ich rodinných príslušníkov, pretože cíti, že to môže spôsobiť nemalé problémy na vnútropolitickej scéne jednotlivých štátov. Napokon to ilustruje aj pád nórskej vlády. V susednom Fínsku sa nedávno novovymenovaná vláda dohodla na kompromise, aby o každom prípade rozhodla individuálne. V Belgicku minulý rok v novembri súd rozhodol, že vláda musí repatriovať deti do desať rokov, no nemá povinnosť prijať aj ich matky. Napriek tomu to však v súčasnej atmosfére vyzerá tak, že každý nový podobný prípad prispeje k polarizácii spoločnosti.