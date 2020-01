Potrat je najvýznamnejším porušovaním ľudských práv našej doby

poslal(a): metodicka , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 1 deň 16 hod.

marchforlife.org

V piatok sa uskutoční Americký národný pochod za život. Najväčšie Pro-life podujatie na svete sa začína 24. januára 2020 vo Washingtone D. C. Pochod je pripomienkou verdiktu Najvyššieho súdu USA v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý znamenal legalizáciu umelých potratov v Spojených štátoch. Abortion is the most significant human rights abuse of our time. Will you take a stand?