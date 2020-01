Prokuratúre velí naďalej Kočner: Trnkovi zrušili obvinenie v súvislosti s Tiposom

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 23 hod.

Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi zrušili obvinenie, ktorú súvisí s kauzou Tipos. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Odvoláva sa na stanovisko polície, ktorá v utorok dostala uznesenie o zrušení obvinenia Trnku pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Trnku minulý štvrtok zadržali, no už na druhý deň ho prepustili. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry povedal, že nevidí dôvod na jeho stíhanie. Trnkovo obvinenie sa týkalo videoznáznamu, na ktorom sa rozpráva s exministrom financií a dopravy za Smer Jánom Počiatkom o kauze Lemikon. Ide o druhé obvinenie Trnku zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Koncom vlaňajška ho NAKA obvinila pre kauzu Gorila za to, že nahrávku zadržiaval a neodovzdal ju polícii. V kauze Lemikon šlo o to, že táto cyperská schránková firma žiadala od štátneho Tiposu vyše 66 miliónov eur. Tipos mal pôvodne túto sumu poslať aj s Počiatkovým súhlasom. V tom čase bol ministrom financií. Trnka podal mimoriadne dovolanie v kauze Lemikon až po jej medializácii, no prvú splátku 13 miliónov eur už Slovensko muselo zaplatiť. "Potrebujeme, aby si to, ako to povedať - tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek okrem iného na nahrávke Trnkovi. Trnka súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal.