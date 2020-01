Urobil Jozef Makúch z NBS-ky bankomat pre súkromnú firmu?

poslal(a): matiko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

24hod.sk

Podľa stránky www.nbs.sk guvernér NBS Jozef Makúch poskytol z majetku Národnej banky Slovenska v priebehu pár rokov viac ako 46 zväčša finančných darov súkromnej zdravotníckej spoločnosti. Národná banka to pri kontrole zo strany Najvyššieho kontrolného úradu v r. 2015, ktorý v dobe kontroly zistil len dva poskytnuté dary spoločnosti Hedak, to prácne vysvetľovala, že "pri rozhodovaní o udelení daru uprednostnila súkromnú zdravotnícku spoločnosť Hedak a.s. lebo s ňou majú nadštandardné vzťahy a Hedak a.s sa zaviazal bezplatne poskytovať nadštandardnú zdravotnícku starostlivosť zamestnancom NBS a ich rodinným príslušníkom." Toto prazvláštne vysvetlenie zrejme platí aj pre ďaľších 44 darov, pričom tieto boli poskytované zjavne formou "na požiadanie" skoro formou bankomatu, pretože sú prípady, kedy v jeden deň boli poskytnuté aj dva dary