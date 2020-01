Študenti lekárskych fakúlt posielajú Ficovi otvorený list

poslal(a): matiko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 11 hod.

Študenti lekárskych fakúlt zverejnili vyhlásenie, v ktorom reagujú na prejav predsedu Smeru Roberta Fica na dnešnej programovej konferencii strany. Fico povedal, že jedným z troch hlavných opatrení Smeru, ktoré chce presadiť v roku 2020 je, aby lekári po vysokej škole, ak budú chcieť ísť pracovať do zahraničia, budú štátu musieť zaplatiť 55 tisíc eur alebo odpracovať 10 rokov na Slovensku. Vyjadrenie študentov lekárskych fakúlt Slovenskej republiky: NEDOVOĽME, ABY SA BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNÍCTVA STALA PREDMETOM VOLEBNEJ KAMPANE My, študenti slovenských lekárskych fakúlt vyjadrujeme a odmietame zneužívanie nás, nášho štúdia a budúceho povolania ako prostriedku pre ďalšie polarizovanie spoločnosti a politickej kampane. Sme otvorení diskusii o vytvorení lepších pracovných podmienok pre absolventov lekárskych fakúlt s cieľom udržania mladých lekárov na Slovensku. Nemyslíme si, že daný návrh opatrenia je správnym riešením odlivu mladých lekárov do zahraničia. Mrzí nás, že sa rétorika obrátila takýmto absolutistickým smerom. Mnohí z nás sa rozhodli aj napriek dlhodobo odkladaným systémovým riešeniam problémov v slovenskom zdravotníctve po ukončení štúdia zostať a pracovať zo svojich pozícií na zlepšovaní aktuálneho stavu. Takéto riešenie ale napriek tomuto rozhodnutiu rázne odmietame. Úprimne nám záleží na budúcnosti Slovenska a slovenského zdravotníctva. Naši rodičia bojovali za našu slobodu, nie sme ochotní o ňu prísť.