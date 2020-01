Počiatek na Kočnerovej nahrávke vychválil Slotu: Vymyslel nový kšeft, aj Fica oholil

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 16 hod.

Rozhovor sa odohráva v kancelárii vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Ten Slota neuveriteľne zarobil, hovorí na nahrávke z roku 2009 vtedajší minister financií za Smer Ján Počiatek generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Rozhovor sa odohráva v Trnkovej kancelárii. Už na konci októbra bolo zverejnené video, ktoré ukazuje, že kameru tam Trnkovi pomáhal inštalovať Marian Kočner. Počiatek s Trnkom riešia kauzu Lemikon, pri ktorej Slovensko prišlo o 400 miliónov korún. Minister financií žiadal, aby ho generálny prokurátor v kauze podržal. Počiatek bol kritizovaný, že mal hájiť záujmy schránkovej firmy. Vo videu sa bavia aj o emisnom škandále. Počiatek obdivuje vtedajšieho šéfa SNS a koaličného partnera Jána Slotu za to, že mal vymyslieť obchod s emisnými kvótami. “Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si nový kšeft, ktorý nikto nepoznal, a to je predaj emisných kvót,” hovorí Trnkovi. “On ti niekde vyňúral, že existujú také medzinárodné kvóty, ko…ké, ja som tiež netušil, že existujú. Ten ko…t to niekde vysmrdel, vyňúral. Predal to americko-japonskému vyj…mu konzorciu, dva celé dva miliardy,” pokračuje Počiatek. Rozhovor sa mal uskutočniť na začiatku roka 2009. Počiatek v tom čase šéfoval rezortu financií a Trnka bol generálnym prokurátorom. “Ten k…t sa s tým už nej…al, zobral motorovú pílu, to už bolo jedno, či to bolo draho alebo lacno, ale predal to. Dve miliardy má. Ešte aj Fica oholil do p…i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný král,” hovorí ďalej Trnkovi.