Fico chytá pre budúcich lekárov desaťročnú Železnú oponu

poslal(a): lysica , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

domov.sme.sk

Tri programové priority Smeru do volieb Smer predstavil aj svoje svoje tri programové priority do volieb: 13. dôchodok rovnaký pre všetkých v hodnote priemerného dôchodku - 460 eur, 13. rodinný prídavok, ktorý rodičom vyplatia v lete, a 55-tisíc eur každému absolventovi lekárskej fakulty, ktorý zostane desať rokov na Slovensku. Každý absolvent lekárskej fakulty bude mať možnosť zadarmo študovať a ak sa rozhodne pracovať na Slovensku ako lekár počas 10 rokov, nikto nebude od neho nič naspäť žiadať. Ak sa však po skončení lekárskej fakulty rozhodne odísť (do zahraničia), tak 55 000 eur bude šek," dodal Fico