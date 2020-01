Fico predstavil nezodpovednú zmenu, ktorá vyženie najlepších študentov zo Slovenska

poslal(a): lysica , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

hnonline.sk

Fico predstavil tri zásadné opatrenia, ktoré chce Smer presadiť v roku 2020. Dnes sa v Banskej Bystrici koná programová konferencia najsilnejšej vládnej strany Smer. ..Fico uviedol, že chce, aby lekári na Slovensku po vysokej škole odpracovali desať rokov, alebo zaplatili 55 000 eur za svoje štúdium na Slovensku a mohli odísť pracovať do zahraničia. "Padlo definitívne rozhodnutie, o ktorom už hovoríme asi rok a pol a ktoré asi vyvolá veľkú diskusiu, ale myslíme si, že je správne: Ak dnes štát vynakladá od 50 000 do 60 000 eur na štúdium lekára počas 6 rokov, nechápeme, prečo by tento lekár mal mať právo po skončení lekárskej fakulty odísť pracovať do Rakúska, Nemecka či Francúzska. Na to sa naši ľudia neskladajú daňami, aby sme podporovali zdravotné systémy v iných štátoch. Preto ponúkame alternatívu: Každý absolvent lekárskej fakulty bude mať možnosť zadarmo študovať a ak sa rozhodne pracovať na Slovensku ako lekár počas 10 rokov, nikto nebude od neho nič naspäť žiadať. Ak sa však po skončení lekárskej fakulty rozhodne odísť (do zahraničia), tak 55 000 eur bude šek," dodal Fico s tým, že to neznamená platenie školného na lekárskej fakulte.