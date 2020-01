Trnka nemal byť prepustený: Kočnerovci ešte neprehrali. Slušnosť ešte nezvíťazila

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Opozícia je presvedčená, že Dobroslav Trnka nemal byť prepustený. Vyzýva preto, aby zodpovední vysvetlili, prečo tak urobili. „Dnešné rozhodnutie dozorujúceho prokurátora môže znamenať len dve veci. Neexistuje žiadne iné vysvetlenie, ako buď to, že toto trestné stíhanie zbabrala polícia, alebo to, že záchrannú brzdu zatiahla špeciálna prokuratúra. Buď to zbabrali policajti, alebo to policajti nezbabrali, ale potom je podozrivé rozhodnutie dozorujúceho prokurátora, ktorý tvrdí, že neexistuje dôvod ani len na trestné stíhanie. Jedno vysvetlenie je horšie ako druhé,“ povedal v piatok na tlačovom brífingu opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO). Hnutie je presvedčené, že do tohto vysvetlenia musí vstúpiť generálny prokurátor Jaroslav Čižnár a policajný prezident Milan Lučanský. Podpredseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že kroky, akými bolo Trnkovo prepustenie, znižujú dôveru ľudí v to, že zákon na Slovensku platí pre všetkých rovnako. „Vyzývam generálneho prokurátora pána Čižnára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Trnka a (exminister financií Ján – pozn. TASR) Počiatek nie je vo väzbe,“ komentoval. Líder koalície PS-Spolu Michal Truban si myslí, že špeciálna prokuratúra by mala podrobne vysvetliť, čo sa stalo vo veci prepustenia Trnku. „Vyzerá to ako krytie našich ľudí a vyvoláva to obrovské podozrenie a nedôveru,“ povedal. Mimoparlamentná Demokratická strana je podľa slov jej volebného lídra Jozefa Rajtára rozhorčená z Trnkovho prepustenia. Myslí si, že v prepustení Trnku na slobodu „má prsty“ špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. „Toto je škandál. Kočnerovci ešte neprehrali. Slušnosť ešte nezvíťazila,“ skonštatoval Rajtár. Prepustenie Trnku je výsmech všetkým slušným ľuďom, poznamenalo mimoparlamentné KDH. „Ako môžeme dnes chcieť, aby ľudia dôverovali prokuratúre a súdnictvu, keď dnes prepustili človeka podozrivého z korupčnej aféry, ktorú na videu videlo celé Slovensko,“ pýta sa KDH.