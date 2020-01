NKÚ: Takmer polovica z výberu diaľničného mýta končí na účte spoločnosti SkyToll

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Len desať percent z elektronického výberu mýta za užívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 tony bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic. Z jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, a. s., ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorá bola zameraná na fungovanie mýtneho systému. Informoval o tom v piatok NKÚ v tlačovej správe. Úrad na základe kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pri výbere mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, kedy zmluva so SkyToll-om skončí. Systém distribúcie príjmov z mýta je z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.