Existuje reálna možnosť, že sa PS/Spolu nedostanú do parlamentu

Najnovší prieskum volebných preferencií agentúry Median SK priniesol mnohé prekvapenia. Najväčší šok však museli zažiť v koalícii PS/Spolu. Hoci sa ešte pred pár mesiacmi zdalo, že ich spanilú jazdu možno až k premiérskemu kreslu ťažko niečo zastaví, realita je zrazu opačná. Len 7,5 percenta, ktoré PS/Spolu nameral Median, je na hrane ich vstupu do parlamentu. Pre dvojkoalíciu totiž platí vyššia 7-percentná hranica, a nie 5-percentná, ako pre jednotlivú strany. Preferencie stále klesajú Ešte v polovici vlaňajška namerala agentúra Focus tejto koalícii viac ako 15 percent. Do konca roka však stihli padnúť o tretinu tesne nad 10-percentnú hranicu. Hoci o niečo lepšie čísla ukazujú PS/Spolu prieskumy agentúry AKO, výrazne zostupný trend je zrejmý všade. To napovedá, že 7,5 percenta nameraných Medianom môže byť celkom reálna hodnota. Aj politický analytik Ján Baránek by radšej počkal na ďalšie prieskumy. „Preferencie PS/Spolu sústavne klesajú a treba sa pozrieť, kde sa to zastaví,“ povedal pre webnoviny.sk. Pripustil však, že sú v každom prieskume možné odchýlky a hrozba, že sa PS/Spolu nedostanú do parlamentu, reálne existuje.