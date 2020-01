Kto prihrieva Hríbovu polievku Kiskovi?

poslal(a): MartinFotoPotocny , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 3 dni

mbenova.blog.pravda.sk

Mária Benová: Poslednú dobu, a nie krátku, venuje časopis .týždeň vo svojich článkoch pozornosť najmä dvom politickým osobnostiam. Každej však z iných dôvodov. Špeciálnu „lásku“ prejavuje šéfredaktor časopisu Štefan Hríb Igorovi Matovičovi už dlhodobo. Najnovšie to bolo vyhlásenie, že „Igor Matovič sa zaradil medzi to najprimitívnejšie, čo sa tu vo verejnom priestore objavilo…“ a preto sa on ako šéfredaktor rozhodol, že kým sa jeho kolegovi Petrovi Zajacovi neospravedlní, nebude jeho redakcia uverejňovať žiadne verejné vyjadrenia Igora Matoviča, ani informácie z tlačoviek (zjavne z tlačoviek hnutia OĽaNO, keďže Matovič iné neorganizuje). Žeby cenzúra ako novoročné predsavzatie? To sa však úplne pánovi Hríbovi nedarí plniť, keďže už v úvode roku venoval web týždeň.sk Matovičovi hneď 4 „ľúbostné listy“, ktoré sa navyše vyšvihli medzi najčítanejšie…....... (pokrač. od polky článku) ....... Druhým politikom, ktorý si so svojou stranou užíva more priestoru v časopise .týždeň je Andrej Kiska. Ale jemu už tradične nadeľujú teplé, hrejivé mojkanie. A v tom pokračujú aj v poslednom čísle: Š. Hríb píše: „… kandidátka Za ľudí je počtom osobností jedna z najlepších vôbec (…, Šeliga, Valášek, Ledecký, Kollár a ďalší a ďalší), takže hovoriť o strane jedného muža je hrubý faul“. Áno, hrubý faul, p.Hríb. Veď všetci vidíme, že je to predsa strana jedného muža a jednej ženy.... Š.Hríb pokračuje: „Obvinenie A. Kisku…v podobných sporoch podnikateľov s daňovým úradom sa čosi podobné ešte nikdy nestalo.“ Nedávno som písala článok o rovnakých klamstvách Petra Schutza.... Peter Zajac: „Nikdy som sa netajil tým, že za jediného opozičného politika, schopného integrovať zložitú vládu pokladám Andreja Kisku…“ Martin Mojžiš: „Aké sú šance na stabilnú vládu so Sulíkom, Hlinom, Kollárom a Matovičom? Je celkom zrejmé, že títo štyria muži predstavujú akési nášľapové míny…“ Čím, akými skutkami si teda zasluhuje strana Za ľudí toľko milých a vôbec nie malých pozorností zo strany redakcie .týždňa? Číta ešte tento „objektívny“ časopis aj niekto iný ako Jaroslav Haščák, o ktorom šéfredaktor priznal, že si predplatil rovno tisíc kusov? ..... (celý text článku -> klik na nadpis)