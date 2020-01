Progresívci na hranici zvoliteľnosti: Truban vedie koalíciu PS/Spolu mimo parlament

poslal(a): ficopada , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

median.sk

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Median SK, s.r.o. bez zadávateľa od 15. novembra do 23. decembra 2019 na vzorke 1 112 respondentov. Na voľbách by sa zúčastnilo 52 percent opýtaných. Na hranici zvoliteľnosti sa tak ocitli nielen SNS a Sme rodina, ale aj strany PS a Spolu, ktoré kandidujú v koalícii a musia tak vo voľbách získať 7%. Volebný model zobrazuje odhad najpravdepodobnejšieho rozloženia podpory strán v hypotetických voľbách do Národnej rady, pokiaľ by sa konali v dobe opytovania. Volebný model zohľadňuje odlišnú mieru pravdepodobnosti účasti respondentov vo voľbách (podľa deklarovanej ochoty zúčastniť sa). Pri rozhodnutých voličoch model zahŕňa hlavnú preferovanú stranu, pri váhajúcich zahŕňa všetky zvažované strany s intenzitou, ktorá zohľadňuje silu naklonenia k jednotlivým stranám.