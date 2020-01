Progresívna prezidentka Slovenska Čaputová cieľavedome rozbíja Višegrádsku štvorku

poslal(a): ficopada , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

webnoviny.sk

Visegrádska štvorka (V4) by nemala brzdiť riešenia problémov členských štátov. Naopak mala by k riešeniam prispievať. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre agentúru SITA. Zároveň zdôraznila, že udržiavanie dobrých vzťahov so svojimi susedmi je dôležité. „Slovensko musí byť v rámci EÚ schopné budovať aj iné spojenectvá, ktoré nutne nemusia byť založené len na geografickej blízkosti,“ dodala. Prezidentka považuje za podstatné to, aby V4, „bola viac príspevkom k riešeniu problémov, než ten, ktorý brzdí ich riešenia.“ Zoskupenie stredoeurópskych krajín je častým terčom kritiky EÚ. Poľsko a Maďarsko dokonca čelia žalobe zo strany Európskej komisie (EK) kvôli nedodržiavaniu princípov právneho štátu. Krajiny V4 sú jednotné pri téme akéhokoľvek prerozdelenia utečencov, dlhodobo ho odmietajú.