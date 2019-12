Načo pakt, keď Schutz aj Novinári útočia tak či tak

poslal(a): MartinFotoPotocny , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Mária Benová: Strany tzv. „demokratickej opozície“ podpísali pakt o neútočení. S výnimkou hnutí Sme Rodina a OĽaNO. Pridanú hodnotu tohto paktu zatiaľ nevidno. Práve naopak, pôsobí účelovo. Na zakrývanie a premlčanie nedostatkov jeho účastníkov, či pochybností o ich bezúhonnosti. A k tomu prispievajú aj niektorí novinári. Konkrétne aj v prípade predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku. Ten bol obvinený začiatkom decembra z daňového podvodu, pri ktorom si jeho firma KTAG mala nárokovať neoprávnenú vratku DPH za výdavky na Kiskovu kampaň. Jeho prípadom sa podrobne zaoberá aj organizácia Transparency International. Podľa nej by sa prípad vzhľadom na výšku škody radil k trestom so sadzbou od siedmich rokov, ak by súd uznal úmysel. Vychádzali pri tom z obžaloby týkajúcej sa daňového podvodu, v ktorom si firma KTAG neoprávnene žiadala vratku vo výške 146-tisíc eur. 18.júna Transparency International píše: "Kľúčovým faktorom k posúdeniu prípadu je ale úmysel. Vieme to povedať na základe štúdie zverejnených rozsudkov na portáli Ministerstva spravodlivosti... prípad, ktorý kauzu KTAG od roku 2012 v rozhodnutiach skutkovo pripomína riešil Okresný súd Košice II v roku 2017. Obžalovaný si v tom prípade uplatnil neoprávnene nárok na vrátenie DPH vo výške 5 650 € z konca roka 2012 (teda rok a pol pred Kiskom) aj napriek tomu, že dodávané tovary a služby neboli použité v súvislosti s podnikaním a ekonomickou činnosťou spoločnosti. Daňový úrad mu vratky neuznal a ani nevyplatil. Sudkyňa Daniela Blažovská uznala podnikateľa za vinného... Inak povedané, odsúdenie podnikateľa za daňový podvod pri skutočných transakciách vysoko nezvyčajné, ale nebolo by ani prvým, ako o tom nepresne píšu médiá. Nie je pravdou, že „za takto spáchaný daňový podvod [a la Kiska] nebol ešte nikto za posledné roky na Slovensku odsúdený,“ ako tvrdí Monika Tódová z Denníka N... Podobne zveličené sú texty komentátora Petra Schutza zo SME, keď opakovane píše, že “ všetkých 120 rozsudkov slovenských súdov v paragrafe daňový podvod, z ktorého vinia Kisku, padlo za fiktívne dodávky tovaru či služieb. Neuznané výdavky, čo je prípad KTAG, neboli žalované ani raz od založenia štátu.” ... (pre pokrač.článku, plného podobných vývrtiek a zvrat(k)ov z pera Petra Schutza -> klik na nadpis)