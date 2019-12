Musíme aj my ženy byť progresívne? Nestačí nám byť normálne?

poslal(a): MartinFotoPotocny , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 2 dni

Mária Benová: Zaujala ma titulka hlavnej správy pondelkového Denníka N “Menej žien v politike“. V najbližších parlamentných voľbách totiž kandiduje necelých 23% žien, čo je menej ako v tých minulých. Posledné dni sa nám zobrazujú fotky mladej fínskej premiérky a jej ministeriek, pričom viac ako pohlavie, nás zrejme udivuje ich vek. Je to problém, že máme na Slovensku v politike relatívne málo žien? Ľudia chvíľu žijúci vo Švédsku vám povedia, že takmer každý tamojší politík sa vyhlasuje za feministu, bez ohľadu na pohlavie a ten, ktorý to nerobí je považovaný za krajne pravicového extrémistu. A v týchto súvislostiach mi prišla na um aj nedávna iniciatíva strany Spolu založiť ženskú platformu. Táto strana má v koalícii s PS aj najviac žien na kandidátke do parlamentu. Ženy v nej sa samé rozhodli vyčleniť v rámci platformy. Možno som neporozumela celej veci, ale už samotné vydelenie sa žien do platformy mi nepríde ako prejav rovnocennosti. Pripomína mi kultúry, kde žena naozaj nemá práva ako muž a ženy sa tam stretávajú osobitne, bez mužov. Na verejných miestach majú svoje vyhradené priestory. Poukazovanie na rovnosť mužov a žien má do istej miery zmysel, ale naozaj v medziach zdravého rozumu... (pokrač.článku -> klik na nadpis)