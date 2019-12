Privatizačný barón Fico s oligarchami sprivatizovali nielen políciu, ale aj diaľnice

poslal(a): ficopada , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 1 deň 21 hod.

aktuality.sk

Vyzerá to tak, že za Fica si oligarchovia sprivatizovali nielen políciu, ale aj diaľnice. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila to, na čo sme upozorňovali už pred desiatimi rokmi za prvej Ficovej vlády. Mýtny systém znamenal de facto privatizáciu slovenských ciest. Finančné skupiny a oligarchovia si na formálne štátnych diaľniciach postavili mýtnice a kasy. A zarábajú stovky miliónov eur. Štátu idú len drobné. Na mýtnom systéme je šokujúce, že štát ho síce splatil (z peňazí prepravcov), no nestal sa jeho vlastníkom. Na kase ďalej sedia oligarchovia. Ukážkový podvod Ďalej: NKÚ zistil, že na mýte sa do minulého roku vybralo 1,6 miliardy eur. Viac ako polovicu z tejto sumy si vzali správcovia mýta SkyToll. Teda súkromné firmy. Na investície do ciest, čo je vlastne zmysel mýta, išiel len malý zlomok tejto sumy. Za posledné štyri roky necelých 100 miliónov eur. Vodiči ďalej jazdia po rozbitých cestách, mestá a obce stále nemajú obchvaty, diaľnice stále končia v poli... Pretože miliardové výnosy z mýta nešli na rozvoj diaľničnej siete, ale do vrecka finančných skupín. Jednoducho: prvá Ficova vláda odovzdala štátne cesty a mýto súkromným firmám. Vraj len dočasne, kým sa nesplatia investície. No napokon to nechala tak. Štát neprevzal mýtny systém do vlastných rúk (tvrdí, že nemá personál). A ďalej vykrmuje parazitov.