Ondrej Dostál: 50-dňové moratórium a nebezpečná nadpráca ministerstva vnútra

poslal(a): O. Dostal , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 5 dní

dennikn.sk

Ministerstvo vnútra sa občanom vyhráža porušovaním zákona. Len preto, aby zabezpečilo čo najdôslednejšiu realizáciu pomýleného Dankovho nápadu zakázať zverejňovanie volebných prieskumov 50 dní pred voľbami. A to aj nad rámec toho, čo koalícia dankovci – ficovci – fašisti dostala do zákona o volebnej kampani. Za zverejnenie predvolebných prieskumov v čase zákazu vraj hrozí fyzickým osobám sankcia až 100-tisíc eur. Nie je to pravda.